Truffa ai danni del servizio Sanitario, arresti nel gruppo Sereni Orizzonti

Nella mattina di giovedì la Guardia di Finanza di Udine, ha avviato una serie di arresti, perquisizioni e sequestri nei confronti di responsabili e sedi del gruppo Orizzonti Sereni. Il gruppo ha sedi in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia ma stava avviando anche la costruzione della nuova casa di riposo di Samarate.

L’ipotesi di reato contestata è truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario.

Agli arresti anche il presidente, Massimo Blasoni, condotto in carcere a Udine, e altri tre dirigenti del gruppo; per altri quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari; per uno è scattato l’obbligo di dimora.

Secondo l’accusa, la società ha percepito illecitamente contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro, presentando alle Asl rendicontazioni non veritiere in ordine agli standard quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati nelle proprie strutture: per massimizzare il profitto, sarebbe stato compresso al massimo il costo del personale di servizio impiegato ed erogate prestazioni diverse per quantità̀ e qualità̀ rispetto agli standard previsti nei contratti, determinando una minore assistenza ad anziani e minori, anche a rischio – dicono gli inquirenti – di pregiudicarne il benessere e la salute.

A Samarate, intanto, si cerca di capire che impatto potrà avere: «Il progetto è già avanzato, hanno già pagato gli oneri e ottenuto la paesaggistica del Parco» dice per ora il sindaco Enrico Puricelli, in attesa di approfondimenti. «Attendevamo di fare una commissione per presentare il progetto».

Oltre che a Samarate, il gruppo stava avviando una casa di riposo anche a Piedimulera, come riporta Ossolanews.