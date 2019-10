Tumore al seno: in Humanitas Medical Care, il mammografo di ultima generazione, per una diagnosi sempre più accurata

“La diagnosi precoce, le nuove tecniche diagnostiche, terapeutiche ed un approccio multidisciplinare sono le armi vincenti per affrontare il tumore al seno”, spiega il dottor Carlo Nascimbene, radiologo senologo di Humanitas Medical Care, il centro diagnostico nato dall’esperienza dei professionisti Humanitas ed a pochi passi dal centro di Varese.

Un tema ancora molto importante e delicato, infatti, quello della prevenzione senologica, al quale ogni anno viene dedicato un intero mese per sensibilizzare le donne e ricordare loro che oggi è possibile individuare sul nascere questa malattia. Ricordiamo, purtroppo, che questo tumore colpisce ancora ben oltre 62 mila persone l’anno. Grazie ai numerosi passi avanti fatti nella diagnosi senologica, oggi è possibile sottoporsi ad un nuovo esame mammografico, con tomosintesi, che permette di riconoscere il tumore al seno ancora quando le sue dimensioni sono minime, inferiori al centimetro.

Mammografo digitale con tomosintesi in Humanitas Medical Care Varese

“Questa nuova tecnologia, oltre a rilevare il 41% in più di tumori al seno, rispetto all’esame tradizionale, dà la possibilità di analizzare tridimensionalmente la mammella. Una vera e propria rivoluzione questa, che permette di scongiurare la presenza di tutti quei tumori che tendono a celarsi dietro il tessuto ghiandolare – spiega il dottor Nascimbene. L’esame, infatti, permette di studiare ogni millimetro del seno, oltre che ridurre il tempo di compressione e, quindi, di garantire minor dolore alle pazienti”.

L’innovazione di Humanitas Medical Care passa anche dalla possibilità di poter eseguire approfondimenti con ulteriori tecnologie all’avanguardia, come l’ecografia mammaria volumetrica tridimensionale. “L’acquisizione delle immagini e la ricostruzione del seno attraverso questo strumento, infatti, danno la possibilità di studiare e sezionare nei minimi dettagli i volumi della mammella e di indagare i suoi dotti per la ricerca di eventuali tumori primitivi”, conclude lo specialista di Humanitas Medical Care.

Sorrisi in Rosa: sabato 26 ottobre, appuntamento con la prevenzione

L’attenzione alla salute femminile è oggi più che mai è importante. Per questo, in occasione del mese della prevenzione senologica, in Humanitas Medical Care Varese, sabato 26 ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite e partecipare a corsi di autopalpazione, per riconoscere i primi campanelli d’allarme.

Per prenotare, basta solo telefonare al numero 0331 476521 dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 (fino ad esaurimento posti).

Humanitas Medical Care Varese

Vicolo San Michele, 6 – Telefono 0332 288638

www.humanitas-care.it