Tutti in piedi sul divano: il 9 ottobre al Premio Chiara c\'è Guido Meda

Per il Premio Chiara-Festival Del Racconto quella appena cominciata sarà una settimana col “gas a martello”, è proprio il caso di dirlo. Perché mercoledì 9 ottobre alle ore 21 alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese sarà ospite Guido Meda.

Milanese, classe 1966, una vita nelle televisioni private (dapprima a Mediaset e dal 2014 a Sky Italia – più le collaborazioni con “Il Giornale” e “ANSA”), stenta a essere ricompreso nella definizione di “telecronista sportivo”. Da oltre vent’anni la sua voce non è solo parte integrante delle domeniche degli appassionati di motociclismo, ma è diventata un vero e proprio fenomeno di costume di portata nazionale, a colpi di neologismi (da “Rossi c’è” a “la moto sgondola”, passando per i vari “Gibernauta”, “BaStoner”, “mannaggiamannaggia”, “gas a martello”… l’elenco è veramente interminabile) e di urla forsennate.

Una scarica di entusiamo e grinta non casuale, ma derivante dall’essere egli stesso un motociclista, tanto da fargli affermare che “quando commento la MotoGP sono in pista anch’io”. Di questo e di molto altro si parlerà nell’evento, toccando i tanti aneddoti ed episodi singolari che Meda ha vissuto nel corso della sua carriera, che l’ha anche portato a occuparsi anche di ciclismo e sport invernali. Ad intervistarlo sarà uno dei volti noti del motociclismo varesino, Martino Bianchi, storica “firma” di diverse riviste motoristiche e vittorioso team manager per conto delle maggiori case.

L’evento sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.