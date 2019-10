Ultraleggero precipita sui cavi della seggiovia

Incidente a Teglio, in provincia di Sondrio, nel primo pomeriggio di oggi.

Un velivolo ultraleggero è precipitato finendo contro i cavi di una seggiovia a Prato Valentino, frazione del comune lombardo. La dinamica dell’accaduto è ancora in sede di ricostruzione

Il pilota, originario di Genova, nell’impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo e ha riportato alcuni traumi. Il passeggero, un uomo residente in provincia di Varese, è rimasto invece all’interno del velivolo ed è stato tratto in salvo in seguito.

Sul posto sono giunti gli elisoccorso da Sondrio e da Bergamo, i tecnici della stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Sondalo.