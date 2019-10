Un detenuto straniero su 5 si trova nelle carceri lombarde

Il 18,3% dei 20.371 stranieri detenuti in Italia sono nelle carceri della Lombardia. Il dato si legge nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicita’ – ORIM, che ha elaborato i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Il documento è stato aggiornato a settembre ed evidenzia che, su un totale di 3.716 detenuti stranieri nelle carceri lombarde, sono presenti soprattutto cittadini marocchini (947), seguiti da albanesi (504), rumeni (315), tunisini (260), egiziani (178), peruviani (124) e nigeriani (116). Queste sette nazionalità coprono complessivamente i due terzi del numero complessivo di stranieri detenuti nelle carceri lombarde.

«Prendiamo atto di questi dati – ha affermato l’assessore regionale De Corato – ma non si tratta di una presa d’atto passiva. Bisogna riflettere ed intervenire. Non dobbiamo continuare ad essere la regione in cui quasi un delinquente su 5 si trova nelle nostre carceri. Paghiamo, soprattutto sul nostro territorio, anni di accoglienza indiscriminata. Spero che questi numeri facciano riflettere chi continua a far entrare superficialmente tutti».

Detenuti in Lombardia ed incidenza sul totale nazionale al 1° settembre 2019. Principali 10 Paesi:

Marocco:947 detenuti in Lombardia, 24,9% dei detenuti in Italia

Albania:504 detenuti in Lombardia, 20,4% dei detenuti in Italia

Romania:315 detenuti in Lombardia, 12,7% dei detenuti in Italia

Tunisia:260 detenuti in Lombardia, 12,9% dei detenuti in Italia

Egitto:178 detenuti in Lombardia, 32,3% dei detenuti in Italia

Peru’: 124 detenuti in Lombardia, 51,7% dei detenuti in Italia

Nigeria: 116 detenuti in Lombardia, 7,0% dei detenuti in Italia

Gambia: 93 detenuti in Lombardia, 17,5% dei detenuti in Italia

Ecuador: 74 detenuti in Lombardia, 42,3% dei detenuti in Italia

Cina: 72 detenuti in Lombardia, 29,9% dei detenuti in Italia

Senegal: 66 detenuti in Lombardia, 13,3% dei detenuti in Italia

Tassi di detenzione (detenuti all’1 settembre 2019 diviso mille residenti al 1 gennaio 2019) per nazionalità in Lombardia e nel resto d’Italia per i principali 10 Paesi in carcere in Lombardia

Marocco 10,1 in Lombardia; 8,7 in Italia

Albania 5,5 in Lombardia; 5,7 in Italia

Romania 1,8 in Lombardia; 2,1 in Italia

Tunisia 15,3 in Lombardia; 22,6 in Italia

Egitto 2,1 in Lombardia; 9,1 in Italia

Peru’ 2,9 in Lombardia; 2,1 in Italia

Nigeria 7,2 in Lombardia; 15,2 in Italia

Gambia 31,8 in Lombardia; 22,0 in Italia

Ecuador 2,0 in Lombardia; 8,7 in Italia 2,0

Cina 1,0 in Lombardia; 0,1 in Italia 0,7