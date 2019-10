Un go kart a energia eolica: sfida Erasmus per l’istituto Ponti

Un go kart ad energia eolica. È il prototipo a cui stanno lavorando alcuni studenti dell’Istituto Ponti di Gallarate nell’ambito del progetto Erasmus “Manifacture a kart with alternative energies” che li vede competere con ragazzi di altre 4 nazioni.

La scorsa settimana si è svolta la terza mobilità del progetto Erasmus Plus presso l’Istituto Future Focus a Malta.

Insieme ai ragazzi dell’IES Gregorio Prieto, scuola spagnola capofila del progetto, all’istituto nazionale di ricerca spagnolo National Hydrogen Center, all’istituto tedesco Technisches Bildungszentrum Mitte, all’istituto francese Lycée Polyvalent Jean-Baptiste Dumas e all’istituto maltese Future Focus School of English i ragazzi del Ponti devono costruire un go-kart alimentato con una energia alternativa che verrà presentato durante l’ultimo meeting, che si terrà in Italia, attraverso una gara in cui occorrerà dimostrare di poter recuperare quanta più energia possibile.

Il Ponti di Gallarate, in particolare, sta studiando un go-kart alimentato da energia eolica attraverso l’utilizzo di motori ad aria compressa e serbatoi ad altra pressione. Gli studenti coinvolti sono del corso di Meccanica e Meccatronica e del corso di Energia che durante ogni incontro si stanno confrontando con altre realtà europee, sviluppando oltre alle normali skills di internazionalizzazione anche competenze tecniche

sull’utilizzo di energie alternative.

I docenti referenti del progetto sono il prof.Giuseppe Golino e il prof. Marco Valle mentre la gestione del progetto Erasmus è affidata al prof.Vincenzo Biffaro Cataldo, referente del dipartimento di Meccanica, Meccatronica ed Energia dell’Istituto.

In ogni meeting internazionale le delegazioni di studenti e docenti oltre a visitare la scuola partner, sono ospiti di centri di ricerca relativi all’energia alternativa assegnata a ciascun paese. Luoghi storici caratteristici e bellezze paesaggistiche completano le settimane di incontro e permettono a tutti i partecipanti di accrescere competenze nell’uso dell’inglese sia parlato che tecnico. Durante il meeting in Francia avvenuto nello scorso mese di marzo, gli studenti sono anche stati ospitati dalle famiglie degli studenti del liceo francese.

Tutte le informazioni del progetto sono riportate nel sito internet dedicato all’indirizzo

https://sites.google.com/iesgregorioprieto.com/kart/home che è continuamente aggiornato da tutte le scuole partners con informazioni circa lo stato di progettazione/produzione del go-kart.