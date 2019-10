Un gusto nuovo per gongorzola e mascarpone: la sfida per i ragazzi del De Filippi

C’è anche il Collegio De Filippi di Varese tra le 13 scuole lombarde che prenderanno parte al progetto “Gorgonzola e Mascarpone al gusto di…?” proposto dall’azienda Carozzi Formaggi alle scuole e istituti lombardi legati al mondo della ristorazione.

Obiettivo: ideare il nuovo gusto “Gorgonzola e Mascarpone” che entrerà a far parte della gamma dei prodotti Carozzi Formaggi. Al termine della sfida, verrà infatti scelto il nuovo gusto Gorgonzola e Mascarpone che, a partire dal 2020, verrà proposto dall’azienda ai suoi consumatori in occasione di eventi, fiere e all’interno del suo punto vendita.

L’azienda in questi giorni si sta recando presso ciascun istituto coinvolto al fine di spiegare agli studenti gli elementi ai quali dovranno prestare attenzione e fornendo loro nozioni circa il prodotto caseario in questione.

Al via quindi la sfida! Quale sarà la scuola che ideerà il nuovo gusto “Gorgonzola e Mascarpone”? Lo scopriremo entro la fine dell’anno!