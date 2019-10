“Un libro al mese”, prossimo appuntamento con Daniele Preus e Salvatore Genuardi

Ormai consolidata da qualche anno, la rassegna “Un libro al mese” vuole avvicinare lettori e autori, con un particolare riguardo per scrittori del territorio.

«È occasione per scoprire e conoscere i talenti delle nostre parti e avvicinarsi alla lettura contemporanea, passare una serata al mese a scoprire nuovi generi, nuovi titoli e nuovi autori per condividere tutti insieme la passione e la cultura della lettura» afferma Carola Botta, assessore alla Cultura.

Giovedì 17 ottobre alle ore 20:45 alla Sala Consiliare di Malnate, in via De Mohr angolo Matteotti, l’incontro sarà con Daniele Preus, scrittore Malnatese, e Salvatore Genuardi che parleranno attraverso i loro racconti nell’affascinante oriente tra storie e leggende della terra santa.

Il primo libro è di Daniele Preus e si intitola “La perla di Esh Sham”, una storia ricca di azione e di colpi di scena, vissuta in prima persona dall’estensore del manoscritto trovato in un antico scrigno, rimasto occultato per mille anni all’interno della città santa, Gerusalemme.

Il secondo di Salvatore Genuardi è “L’Alden, il libro dei Re” : si narra da tempo che le terre lontane del nord siano avvolte da leggende, questo libro appartiene ad una di esse. Un lungo viaggio attraverso i secoli che ha il suo inizio nel I secolo dopo Cristo e che termina con il tradimento, dopo la presa di Gerusalemme, da parte dei crociati, nel 1099.