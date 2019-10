Un mese missionario “straordinario” per la vita

Sono ben 13 le associazioni per la vita che si sono unite in “Insieme per la vita” che riunisce le realtà che organizzano eventi comuni sull’argomento.

Ed è proprio questa unione ad organizzare l’intenso “Mese missionario straordinario” indetto da papa Francesco per il mese di ottobre: con mostre, testimonianze, concerti e incontri in piazza.

Si comincia Il 4 ottobre con una veglia di preghiera alla chiesa della Brunella, alle 20.45.

Sempre alla Brunella, il 5 ottobre, c’è la cerimonia di incardinamento della reliquia di Santa suor Faustina Kowalska, che rimarrà in mostra alla chiesa della Brunella dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 18.

Il 15 ottobre la prima importante testimonianza: “Missionari per la via”. A parlare sarà padre Damiano Puccini, missionario in Libano. Moderatore dell’incontro sarà invece Silvio Aimetti, sindaco di Comerio, portavoce di rete civica dei comuni per l’accoglienza. L’appuntamento è in sala consiliare comunale a Malnate, in via de Mohr alle 21.

Il 19 ottobre ci sarà ”iin piazza per la vita” in piazza San Vittore dalle 15 alle 17:30: una possibilità di incontro con le realtà locali ecclesiali e con i movimenti di “insieme per la vita” con momenti di animazione a cura dei giovani di Nuovi Orizzonti.

Il 22 ottobre un’altra testimonianza: “Per i diritti e la dignità di ciascun uomo”. A parlare sarà ancora padre Damiano Puccini, missionario in Libano, insieme a due suore salesiane, una impegnata nell’ufficio diritti umani dell’ONU e una missionaria in Etiopia. L’incontro, presieduto dal vicario episcopale monsignor Giuseppe Vegezzi, si terrà all’Istituto Maria ausiliatrice a Casbeno alle 21.

Dall’11 al 17 ottobre: mostra “Agli estremi confini“ il racconto dell’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. La sede è al battistero, in Piazza battistero a Varese. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è l’11 ottobre alle 18.

Il 27 ottobre è previsto un concerto: “Beato te” di rinnovamento nello spirito. L’appuntamento è alla parrocchia beata vergine del Rosario in via Verdi 15 a Castiglione Olona. Ore 16:00.

Dal 26 al 27 ottobre mostra di icone: la sede è a Bisuschio alla Chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi 12. È aperta dalle nove 30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Inaugurazione 25 ottobre alle 21.