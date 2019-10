Un the con il pediatra per parlare di salute infantile e prevenzione

Avete figli in età prescolare o scolare? Avete dubbi in tema di salute infantile e prevenzione?

Sabato 12 ottobre avrete l’opportunità di parlarne davanti a un buon the con la dottoressa Nosetti, pediatra presso l’ospedale Filippo del Ponte e responsabile del centro di sperimentazione regionale per la SIDS, che risponderà su temi di salute infantile.

L’appuntamento è per le ore 16 al Globe Cafè in via Sacco 6, a Varese.

L’iniziativa è organizzata da Sism, il Segretariato italiano studenti medicina dell’Università degli studi dell’Insubria, che offrirà anche un rinfresco.

Ci saranno anche i clown per intrattenere i bimbi per tutta la durata dell’evento.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita, ma per motivi organizzativi è gradita una conferma della presenza all’indirizzo lpo@varese.sism.org o tramite un messaggio alla pagina Facebook di Sism Varese.

Qui la locandina dell’incontro