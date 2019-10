UYBA, una bella vittoria per il debutto stagionale al Palayamamay

Il debutto della UYBA al Palayamamay è una grande festa, coronata con la vittoria per 3-0 (25-15, 25-19, 25-19) sulle piemontesi della Reala Mutua Fenera Chieri(dove giocano l’azzatese Elena Perinelli e la tradatese Alessia Mazzaro).

Una bella prova per le ragazze di coach Lavarini che hanno preso in mano le redini della partita dal primo minuto, mettendo in campo un bel gioco. Grande prova per Batrice Berti, MVP della serata e scatenata con il 75% positivo e 11 punti.

Top scorer tra le padrone di casa è Herbots con 14 punti (40%, 2 ace), seguita da Gennari (12 punti, 2 ace, 1 muro, 50% positivo). Bene anche Bonifacio che segna 10 punti e 4 muri dei 7 totali per le biancorosse; male Bici che anche in questa seconda partita è quasi inesistente segnando solo 2 punti e finendo in più occasioni in panchina.

Dall’altra parte della rete Guerra segna 12 punti (1 ace, 1 muro, 45% positivo), seguita dall’azzatese Elena Perinelli (11 punti, 44%).

Nella metà campo bustocca ha funzionato tutto alla perfezione, come conferma la stessa Berti: “Sono contenta perché oggi mi sono stati alzati molti palloni e sono riuscita a segnare anche qualche punto. Oggi ha funzionato tutto abbastanza bene. Manca forse un po’ di intesa con Karsta che è appena arrivata ma il resto è andato molto bene. Rispetto a questa gara potevo dare qualcosa di più a muro, anche qualche toccata rigiocabile”.

LA PARTITA

Coach Lavarini schiera Orro in regia in diagonale con Bici, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero.

Il primo set si apre con il vantaggio per 10-4 delle padrone di casa che hanno da subito preso in mano le redini del match. Le piemontesi però non si arrendono e recuperano terreno portandosi a -3 (15-12). L’ace di capitan Gennari segna il 20-13 con Chieri che fatica a contrastare il bel gioco delle padrone di casa. L’errore in battuta di Laak e l’attacco di Herbots chiudono il set 25-15.

Il secondo parziale si apre in sostanziale equilibrio (5-5) con le due formazioni che si rincorrono punto a punto. Il doppio ace di Herbots porta la UYBA a +1 (8-7). Tre erroracci consecutivi delle padrone di casa regalano a Chieri il 12-12 e costringono Lavarini a fermare il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze. Al rientro in campo Gennari e compagne si riportano a +4 (19-15). Sul 19-17, tra gli applausi del pubblico, fa il suo ingresso in campo Karsta Lowe al posto di Bici che anche in questa occasione non sta brillando. Due muri consecutivi di Berti, stasera in grande spolvero, segnano il 25-19.

Il terzo set inizia con la UYBA in vantaggio per 3-6. Sul 13-9 coach Bregoli ferma il gioco per provare a riportare ordine. Al rientro in campo momento di paura per De Bortoli che sembra farsi male alla caviglia tuffandosi per prendere una palla, ma per fortuna la giocatrice si rimette subito in piedi e seppur leggermente zoppicante, stinge i denti e continua a giocare. Chieri approfitta di alcune imprecisioni delle biancorosse e si porta a -3 (15-12). Sul 17-16 è coach Lavarini a fermare il gioco, trascorrendo una buona parte dei trenta secondi a disposizione a dare indicazioni a Orro. L’attacco di Lowe, appena entrata su Bici e il murone di Herbots chiudono set e partita (25-19)

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 2-0 (25-15, 25-19, 25-19)

Unet E-Work Busto Arsizio: Washington ne, Bici 2, Herbots 14, Simin, Gennari 12, Cumino ne, Orro, Leonardi (L), Villani ne, Lowe 6, Bonifacio 10, Berti 11.

Reale Mutua Fenera Chieri: Poulter, Pini (L2) ne, Perinelli 11, Bosio, Rolfzen 7, Lanzini, Enright, Grobelna 5, De Bortoli (L), Laak 2, Guerra 12, Akrari, Mazzaro 1, Meijers ne.

Arbitri: Pozzato Andrea, Piana Rossella.

Note. Busto Arsizio: ace 4, errori 6, muri 7. Chieri: ace 2, errori 6, muri 4. Durata set: 22′ 23′ 29′. Spettatori: 2480