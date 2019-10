UYBA, massima attenzione: Brescia ha già sorpreso Novara

Attenzione alle brutte sorprese, cara UYBA: domenica 27 ottobre (ore 17) sul taraflex del Palayamamay arriva la Banca Valsabbina Millenium Brescia che ha in organico anche la schiacciatrice oraghese Federica Biganzoli. Un impegno da non sottovalutare, la sfida conto le bresciane di coach Mazzola, capace di battere in trasferta anche le campionesse d’Europa di Novara per 3-2 nel match valido per la seconda giornata.

Nel corso della settimana, le Farfalle si sono allenate con impegno per non lasciare nulla di intentato: dopo la vittoria di settimana scorsa contro Chieri, la squadra ha intenzione di ripetersi davanti al publbico amico. Con grande probabilità coach Lavarini schiererà in campo Orro in regia, Bici opposto (ma al suo posto potrebbe partire Lowe), Gennari e Herbots in attacco, Berti e Bonifacio al centro (con la possibilità di ingresso in campo di Washington al posto di una delle due italiane) e Leonardi libero. Gara speciale per Francesca Villani e per la stessa Haleigh Washington, per la prima volta in campo da avversarie contro la loro ex squadra.

Le farfalle si troveranno di fronte il team delle ex Caracuta (nella squadra del “triplete” nel 2012) e Mingardi (era in B1 con l’allora Futura nel 2013/14, poi ha giocato a Legnano in A1) che potrebbero essere in campo dal primo minuto, insieme alle centrali Speech e Veltman, a Riverto e Segura in banda e Parlangeli libero.

Prima del match, il libero Leonardi conferma come la vittoria su Chieri abbia sollevato il morale di tutto l’ambiente, ma tiene alta l’attenzione su una formazione avversaria che è capace di ottime prestazioni (si veda la vittoria contro Novara): «Brescia è una buona squadra e il risultato dell’ultimo match a Novara ne è la dimostrazione. Arriveranno cariche al Palayamamay, ma noi vogliamo continuare la striscia vincente iniziata con Chieri. Con l’arrivo di Lowe e Washington il livello degli allenamenti si è alzato e credo che i risultati si potranno vedere già con Brescia».

DIRETTAVN

VareseNews garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita della Unet nel corso del liveblog domenicale dedicato principalmente all’incontro di basket tra Openjobmetis e Brindisi. Per connettersi alla diretta, CLICCATE QUI.

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Brescia: 1 Perry, 4 Rivero, 6 Veltman, 7 Speech, 8 Saccomani, 9 Mingardi, 10 Parlangeli (L), 11 Bridi, 12 Biganzoli, 13 Mazzoleni, 14 Caracuta, 16 Segura, 17 Fiocco. All. Mazzola.

Arbitri: Zanussi e Piubelli.

Il programma (3a di andata): Imoco Volley Conegliano – Èpiù Pomì Casalmaggiore, Lardini Filottrano – Igor Gorgonzola Novara (sabato 26 ore 20:30), Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia, Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia (sabato 26 ore 20:30), Reale Mutua Fenera Chieri – Golden Tulip Volalto Caserta, Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci, Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza

Classifica: Conegliano* 9; Novara*, Firenze* 6; Brescia* 5; BUSTO ARSIZIO, Casalmaggiore 4; Bergamo, Cuneo, Monza, Chieri 3; Scandicci 2; Caserta, Perugia, Filottrano 0.

* = una partita in più