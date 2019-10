Vandali nel sottopasso della stazione? “No, sono i lavori per le telecamere”

I pannelli del controsoffitto sollevati e alcuni asportati: è così che da qualche giorno si presenta il sottopasso pedonale della stazione di Busto Arsizio FS. Ma quello che in molti hanno già bollato come un ennesimo atto di vandalismo, in realtà, è proprio il contrario.

Nel sottopasso della stazione sono infatti in corso alcuni lavori di manutenzione straordinaria che porteranno le tanto attese telecamere di sorveglianza. RFI spiega infatti che in questi giorni è attivo un cantiere per realizzare l’impianto a circuito chiuso che renderà l’attraversamento sotto i binari della ferrovia più sicuro e protetto.

Nel corso dei mesi scorsi, infatti, il sottopasso inaugurato poco più di un anno fa è stato oggetto di vandalismi. Tutte cose che, una volta che l’intervento sarà concluso e le telecamere accese, si spera di poter archiviare.