Da Varese a Piacenza per piantare una quercia in memoria di don Vittorione

Gli Alpini di Varese sono arrivati a Piacenza per piantare un albero in memoria di don Vittorione, nel 25esimo anniversario della sua scomparsa: una quercia (quercus robur) per ricordare il sacerdote varesino.

Questo il dono che il Gruppo alpini di Varese ha voluto fare ad Africa Mission, agli alpini di Piacenza e a tutti i cittadini in occasione del raduno del 2° Raggruppamento.

La pianta è stata messa a dimora nel giardino pubblico di Montale dedicato al ristoratore di Varese, trasferitosi a Piacenza che nel 1972 fondò Africa Mission e Cooperazione e Sviluppo assieme al vescovo Enrico Manfredini.

Alla cerimonia ha preso parte il vicesindaco di Varese e alpino, Daniele Zanzi.