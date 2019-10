A Varese, tutta la magia dei fiori d’autunno e d’inverno

Il 12 e 13 ottobre, nella splendida cornice di Villa Craven di Seyssel d’Aix in via Silvestro Sanvito 27 a Varese, torna Yougardener Flower Show, con tutta la magia dei fiori d’autunno e d’inverno nella mostra-mercato di vivaisti specializzati che già in primavera ha incantato migliaia di visitatori.

Yougadener, il marketplace che riunisce i migliori vivai italiani, con oltre 10mila varietà disponibili e punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde e giardini, promuove un nuovo appuntamento per scoprire le numerose specie di piante a fioritura autunnale e invernale.

Dalle 10 alle 19 il pubblico potrà comprare o solo ammirare le piante e i fiori direttamente dai vivaisti produttori provenienti da tutta Italia all’interno del suggestivo parco della Villa storica nel cuore di Varese.

Confermati gli eventi collaterali che hanno conquistato il favore del pubblico con workshop, laboratori e attrazioni per adulti e bambini e una particolare attenzione verso la preparazione al periodo natalizio.

Ogni vivaio rappresenterà una produzione specifica; rose, erbacee perenni, arbusti, piante acquatiche, aromatiche da coltivazione biologica e piante che ben si adattano al clima invernale (quelle produttrici di bacche o le conifere) saranno protagoniste indiscusse della giornata, con tanto proposte anche per ravvivare la propria casa.

La presenza di professionisti specializzati permetterà al visitatore di trovare tante varietà difficilmente reperibili in un comune punto vendita, chiedere consigli e acquistare direttamente dal produttore. Spazio anche ad attrezzi, elementi decorativi e complementi d’arredo per il giardino.

L’idea di partenza del co-fondatore di Yougardener Pietro Bruni si conferma quella di riunire tutti i vivaisti partner con l’obiettivo di avvicinare le persone, e in particolare i bambini, alla cultura ambientale e alla botanica.

Eventi in città

Ad anticipare l’evento e per promuovere la bellezza della Città Giardino, un progetto speciale farà “fiorire” i marciapiedi di Varese grazie alla direzione artistica dell’Associazione WgArt.it e il coinvolgimento di molti artisti.

Dal 30 settembre al 5 ottobre 2019, il percorso pedonale da Piazza Monte Grappa fino a Villa Craven sarà la tela per gli artisti che lavoreranno alla realizzazione di opere di arte urbana ispirate ai capolavori della natura fatti di petali, foglie e colori. Il tutto utilizzando vernici biodegradabili e non tossiche. A mostrare la propria arte saranno Seacreative, Refreshink, Sten graffiti, Enrico Colombo, Andrea Consoli, Giacomo de Giorgi, Annie Francisca, Ettore Fumagalli, Lorenzo Massa, Guido Pupulin, Davide Saibene, Andrea Ceresa.

Yougardener Flower Show farà fiorire le vetrine della Libreria Ubik e Base Blu, nel centro della zona pedonale della città. Grazie a questa interessante collaborazione presso la libreria il pubblico potrà trovare un corner speciale con volumi dedicati alla cura del giardino, alle piante e ai fiori, ma anche al rapporto con la natura e alla narrativa che ha affrontato il tema. La bellezza dei colori dei fiori autunnali sarà poi accessorio ideale della nuova collezione nell’allestimento della vetrina di Base Blu.

Yougardener

Yougardener.com è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di piante e giardini, l’unico che permette di individuare le specie di piante che più rispondono alle esigenze dell’utente grazie a un database relazionale contenente più di 10.000 varietà. Ogni pianta è descritta e catalogata secondo 16 caratteristiche (altezza, colore dei fiori, periodo di fioritura ecc.) e può essere acquistata direttamente dai migliori vivai italiani, in quello che è il più grande marketplace specializzato al mondo, con oltre 10.000 prodotti in vendita con una community di oltre 200.000 followers su Facebook, la più grande in Italia a tema giardinaggio.

I vivaisti

Oltre ai vivai partner di Yougardener, selezionati tra i più importanti in Italia per la comprovata qualità dei loro prodotti, parteciperanno altri vivai complementari invitati appositamente per le loro produzioni specifiche, come Vivai Priola (Treviso), Rose Barni (Pistoia), Geel Floricultura (Arzaron PD), Vivai delle Commande (Carmagnola TO), Planet Cactus (Magherno PV), Azienda agricola Nifantani Liviana (Varallo Pombia NO), Seme Nostrum (Udine), RIFNIK garden&plants, (Slovenia), Dennis Botanic Collection (Dogliani CN), Daniele Righetti piante carnivore (Milano) .

Incontri didattici

Durante l’evento si svolgeranno laboratori con tematiche inerenti a piante e natura, rivolti sia ai bambini che agli adulti: un’occasione per imparare e appassionarsi alla botanica e più in generale all’ambiente.

Kokedama in cui ogni partecipante, in circa un’ora di tempo, imparerà a realizzare un “bonsai volante” che potrà poi portare a casa. A grande richiesta, disponibile per questa edizione anche la versione “family” del laboratorio, per bambini accompagnati da un adulto.

in cui ogni partecipante, in circa un’ora di tempo, imparerà a realizzare un “bonsai volante” che potrà poi portare a casa. A grande richiesta, disponibile per questa edizione anche la versione “family” del laboratorio, per bambini accompagnati da un adulto. Workshop sulle erbe aromatiche: riconoscerle, coltivarle e usarle.

riconoscerle, coltivarle e usarle. Crea il tuo terrarium: un piccolo ecosistema autosufficiente dove il ciclo dell’acqua viene riprodotto “in miniatura” (per bambini accompagnati da un adulto).

un piccolo ecosistema autosufficiente dove il ciclo dell’acqua viene riprodotto “in miniatura” (per bambini accompagnati da un adulto). Piante spontanee in cucina

Le pecorelle : collage con lana cardata e portachiavi

: collage con lana cardata e portachiavi Composizioni floreali (bracciali, ghirlande, bouquet) anche a tema natalizio per adulti e bambini

anche a tema per adulti e bambini Orto per bambini

Acquerello botanico

Come coltivare in idrocoltura anche per bambini

anche per bambini Yoga sensibile su erba e pratica di respirazione nella natura

nella natura Corsi pratici su orchidee e bonsai

Visite al parco di Villa Craven

Villa Craven di Seyssel d’Aix è un complesso settecentesco circondato da un parco di 85.000 metri quadrati, opera dell’Architetto Giuseppe Antonio Bianchi, progettista anche di Palazzo Estense, oggi sede del Municipio di Varese. Il parco è privato ed è stato aperto al pubblico esclusivamente in occasione dell’edizione del Festival del Paesaggio Nature Urbane. Domenica 13 settembre saranno organizzate anche visite botaniche del parco.