VareseMisSposa. Future spose in passerella alle Ville Ponti

Sei prossima alle nozze? Ecco la serata che fa per te. Sabato 12 ottobre, alle ore 21, nel corso dell’evento Domani Mi Sposo, nella splendida location di Villa Andrea (Ville Ponti di Varese, piazzale Litta n.2) andrà in scena VareseMisSposa.

Le future spose saliranno in passerella sfilando in abiti casual and elegant in una serata indimenticabile che mette in palio non solo la fascia VareseMisSposa2019 ma anche altri premi legati al mondo del wedding. La conduzione della serata è affidata alla modella e presentatrice varesina Chiara De Giorgio.

Possono partecipare tutte le future spose e c’è tempo per iscriversi fino a lunedì 7 ottobre.

Per info e iscrizioni è possibile visitare la sezione dedicata del sito internet o telefonare al numero 347 7982099.