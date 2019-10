Da Villa Mirabello all’antica Roma: viaggio nella storia del vino

Nuova iniziativa dedicata ai bambini nel pomeriggio di domenica 6 ottobre alle ore 15 a Villa Mirabello con “Per Bacco! Brindisi all’antichità”, la nuova proposta di Archeologistics che promette di portare i bambini (indicativamente dai 4 agli 11 anni) nei fasti dell’antica Roma tra coppe, olpi e brocche.

Cosa usavano gli antichi romani per bere il vino? All’interno del Museo di Villa Mirabello è presente una vera e propria sezione romana con una collezione di antichi oggetti e materiali rinvenuti in necropoli del territorio varesino.

Sarà questo lo spinto per conoscere la storia del vino, una bevanda preziosa e apprezzata nell’Impero romano, prodotta in Italia e commerciata in tutto il mondo allora conosciuto. Come veniva servita, come veniva trasportata e come la celebravano gli antichi poeti.

L’attività è organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con Archeologistics e Aster per permettere ai bambini, sin dalla più tenera età, di indagare la bellezza dell’arte antica e del patrimonio archeologico presente nel nostro territorio.

Costo di partecipazione: bambini 6 euro – adulti 4 euro

Prenotazione obbligatoria contattando il 328 8377206 oppure varesemusei@archeologistics.it.