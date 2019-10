Visita alle opere dello scalpellino del Campo dei Fiori

L’Associazione Amici del Campo dei Fiori organizza una visita alle sculture del Caravati, lo scalpellino della montagna. La visita sarà guidata dal Geologo Paolo Pozzi che presenterà le opere più belle scolpite direttamente nella roccia.

Il ritrovo, per chi fosse interessato è alle 14,30 di domenica 13 ottobre presso l’Osteria Irma al Campo dei Fiori. La camminata durerà circa 2 ore e mezza con rintro previsto alle ore 17.30.

Il sentiero non presenta particolari difficoltà. E’ consigliato l’uso di scaponcini da montagna, felpa o K-way. In caso di pioggia la visita è rimandata a data da definirsi. La partecipazione per i soci è gratuita per gli altri è di 5 euro.

Per maggiori informazioni www.amicicampodeifiori.net