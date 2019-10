I volontari hanno ripulito il Fontanile, gli incivili lo hanno sporcato di nuovo

Il fontanile di Gerenzano è una risorgiva importante sotto l’aspetto naturalistico, storico, culturale e religioso; è un dovere per tutti conservarlo e proteggerlo.

Galleria fotografica I volontari hanno ripulito il Fontanile, i vandali hanno sporcato di nuovo 4 di 5

I volontari del Club Subacqueo Atlantide, della Pro Loco Gerenzano, dell’Associazione il Gelso e i volontari della Protezione Civile comunale, con il coinvolgimento di singoli cittadini gerenzanesi si sono ritrovati sabato scorso per la sua pulizia.

Un rito che si compie almeno due volte all’anno, solitamente in primavera e in autunno. I volontari hanno rimosso l’eccesso di piante acquatiche e ripulito l’area adiacente, imbrattata da coloro che ritengono che le aree verdi siano piattaforme per conferire i loro rifiuti.

Purtroppo persone incivili hanno sporcato nuovamente l’area, prontamente ripulita, abbandonando i loro rifiuti.

«Noi andiamo avanti, come ormai da più di 10 anni, sperando che il nostro gesto così come quello dei giovani che spontaneamente si prendono cura dell’ambiente possa essere da esempio per i tanti che purtroppo vivono nell’inciviltà e non hanno ancora compreso che prendersi cura dell’ambiente equivale a prendersi cura di se stessi», commenta la presidente della Pro Loco Gerenzano Bernardina Tavella.