Sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 19, nell’incantevole cornice di Cascina Ronchetto in via Mugnai 52 a Morazzone, è in programma l’evento Wedding Experience, crea il tuo matrimonio su misura.

In una location che profuma di mosto, dove la magia si comincia ad assaporare attraversando le sue vigne, sarete accolti da professionisti del settore wedding che vi guideranno alla composizione del vostro matrimonio.

Assaggerete contemporaneamente le prelibatezze degli chef di Loveinthekitchen abbinati a vini d’eccellenza del luogo con la guida di enologi e viticoltori.

La giornata, riservata esclusivamente ai futuri sposi, vi offrirà le seguenti possibilità:

– Visionare nuove tendenze e stili con gli allestimenti e la grafica di Wedding Made;

– Comporre in diretta la tavola per i Vostri ospiti, giocando con le mise en place;

– Degustazione guidata dei vini della Cascina Ronchetto;

– Scelta dei Vostri finger food preferiti a cura del catering Loveinthekitchen;

– Flowering table Wedding Made dove sperimentare la composizione del bouquet, della bottoniera e dei corsage;

– Desk grafico Wedding Made per ideare il Vostro invito o il Save the date della Vostra occasione speciale;

– Ascoltare e comporre la play list del Vostro Matrimonio;

– Molto altro, ma non possiamo dirvi tutto… venite a giocare con noi.

Prenotazione per i laboratori non obbligatoria ma consigliata.

Ingresso gratuito riservato solo alle coppie di futuri sposi.

Per avere maggiori informazioni o per prenotare la propria partecipazione ai laboratori, scrivere a info@loveinthekitchen.it oppure weddingmadein@gmail.com.