Weekend tra la Festa del Trasporto e la Castagnata alpina

Si svolgerà domenica 27 ottobre la storica Festa del Trasporto di Saronno: meglio conosciuta come “El feston de Saronn”, la festa si tiene ogni anno nella quarta domenica del mese di ottobre, con processione e trasporto in Prepositurale del Santo Crocifisso, reliquia molto venerata dai saronnesi, attraverso le vie cittadine.

La celebrazione, risalente al lontano al 1734, quando il Santo Crocifisso fu definitivamente collocato in Prepositurale nella navata sinistra, viene chiamata del “Trasporto” in quanto la reliquia viene appunto trasportata per le vie della città. La processione comincerà alle 15.30.

Il Gruppo Alpini di Saronno sarà presente anche quest’anno con la classica castagnata autunnale, in pieno stile alpino, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’associazione e le sue finalità, essendo presente da quasi 90 anni sul territorio. Gli alpini vi aspettano dunque per la distribuzione di castagne, come da tradizione: l’evento si terrà domenica dalle ore 10 alle ore 18. L’appuntamento è presso la Piazza Volontari del Sangue di Saronno, lungo Corso Italia.