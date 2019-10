Where aue U: l’app del 112 che può salvarti la vita

Forse non tutti sanno che esiste un applicazione, scaricabile sul vostro smartphone, che vi permette di essere individuati per ricevere rapidamente i soccorsi in casi di emergenza: l’app si chiama “Where Are U”, e vi consente di contattare la Centrale Operativa del Numero Europeo d’Emergenza 112 inviando automaticamente la posizione, rilevata all’istante e con precisione dall’app stessa. “Where Are U” è gestita da AREU Lombardia, l’azienda regionale Emergenza Urgenza, e permette a tutti di contattare i soccorsi come Forze di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso sanitario in modo efficiente e veloce, mettendo l’utente in contatto con la Centrale Unica di Risposta 112 della zona di competenza.

Per saperne di più, il Parco Groane in collaborazione con Regione Lombardia, AREU e Emergenza 112, ha organizzato una serata nella quale sarà ospite ed interverrà il dottor Guido Garzena, Responsabile AAT 118 Varese ed Alto Milanese, area di Legnano, nonché Responsabile Cur Nue 112 Varese.

Insieme a lui, gli interessati potranno comprendere meglio il funzionamento dell’app e i tutti casi in cui può essere utile. L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, alle ore 21 presso il Centro Parco Polveriera di Solaro, in via Polveriera 2: la partecipazione è libera.