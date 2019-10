Whrirlpool, in 150 da Varese per la manifestazione di Roma

Il primo pensiero è quello che va ai colleghi di Napoli, per dare loro solidarietà dopo l’annuncio della cessione da parte di Whirlpool, degli stabilimenti di via Argine a un nuovo acquirente svizzero.

Ma poi vieNe Cassinetta, e le altre realtà produttive di tutt’Italia sulle quale incombono i nuvoloni di una crisi che fa paura ai lavoratori.

Per questo i pullman da Varese stanno già scaldando i motori. Questa sera partiranno alle 22.30 proprio dallo stabilimento in riva al lago i mezzi che sono già al completo.

«Oltre 150 persone partiranno alla volta di Roma», dicono i rappresentanti varesini delle tre sigle sindacali che seguono la vertenza.

Anche il Coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom e Uilm ha espresso un giudizio durissimo sull’atto aziendale unilaterale di avvio della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Per questi motivi i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione in tutto il gruppo, con sciopero degli straordinari e della flessibilità. Dopo le 8 ore di sciopero del 25 settembre in tutti gli stabilimenti ci saranno ulteriori 8 ore il 4 ottobre.

Anche allo stabilimento di Cassinetta, dunque, incroceranno le braccia nella giornata di domani: l’intero sito sarà fermo.

CRISI WHIRLPOOL – TUTTI GLI ARTICOLI