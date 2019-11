5 accessori irrinunciabili per la cura della tua moto

Quella per la motocicletta, è una passione che accomuna un gran numero di italiani, che in misura sempre maggiore decidono di acquistarne una propria per realizzare delle vere e proprie uscite in comitiva o soltanto da utilizzare come mezzo di trasporto.

Come tutti sappiamo, possedere una moto è però anche sinonimo di “spese extra”. Non è infatti sufficiente acquistare il mezzo in sé, ma è importante avere in dotazione una determinata gamma di accessori, utili al funzionamento, alla personalizzazione e alla manutenzione dello stesso. In commercio, attualmente, è possibile trovare un gran numero di accessori, ma è bene selezionare con cura quelli più adatti ed essenziali. Per una scelta più ponderata è consigliabile consultare le recensioni e le classifiche di accessori per la moto di bikersnews.it.

1. Compressore da garage

Il punto di forza di una motocicletta è dato senza alcun dubbio dalla buona manutenzione delle gomme. Avere la possibilità di controllarle e nell’eventualità gonfiarle direttamente da casa, risulta essere una gran comodità. In molti danno per scontato l’acquisto di questo strumento, ma è di fondamentale importanza avere la sicurezza che le gomme siano perfette prima di mettersi in viaggio. Oltre alla funzione di gonfiaggio, un buon compressore permette di smontare le gomme e addirittura di verniciare la moto, grazie ad una particolare pistola da carrozziere. Si tratta quindi di uno strumento multifunzione che permette di effettuare gran parte della manutenzione necessaria. Visitando il sito di Bikersnews è possibile accedere ad una recensione relativa ai migliori compressori attualmente in commercio, utile a farsi un’idea del migliore da acquistare.

2. Cassetta per gli attrezzi

Prima di acquistare una cassetta per gli attrezzi, la cosa importante è valutare per cosa verrà usata. Nel caso della manutenzione di una motocicletta, all’interno della cassetta, di sicuro non devono mancare: pinze, cacciaviti, chiavi e tenaglie. È bene avere un buon assortimento nel caso ci sia il bisogno di intervenire su più parti della moto, diverse tra loro. Non è necessario essere esperti, ma è bene che chiunque sia in possesso di una motocicletta, acquisti anche una cassetta degli attrezzi per poter ovviare ad ogni tipo di problematica tecnica.

3. Chiavi dinamometriche

La chiave dinamometrica altro non è che quello strumento che permette di serrare al giusto valore la bullonistica presente sul mezzo. La chiusura degli stessi deve avvenire ad un certo settaggio e proprio per evitare problematiche viene utilizzata questa particolare chiave. Si tratta di uno strumento presente in ogni officina, ma che è ben considerato anche dagli amanti del fai da te. È comunque necessario conoscerne il corretto utilizzo prima di utilizzarla sulla propria moto, ma è un accessorio assolutamente necessario ai fini della corretta manutenzione della stessa.

4. Gomme migliori

Scegliere delle gomme di qualità è di fondamentale importanza quando si è in possesso di una motocicletta. C’è poco da dire: la sicurezza della moto dipende in larghissima percentuale dalla tipologia e dalla qualità delle ruote che vengono montate. Bikersnews spiega nel dettaglio quali tipologie di gomme scegliere e l’importanza della tipologia che viene acquistata. È sconsigliabile, ad esempio, scegliere delle moto da pista per un utilizzo su strada: si andrebbe soltanto incontro all’usura precoce e ad un’incisiva diminuzione della sicurezza per il conducente.

5. Batteria da motocicletta

In base alla tipologia della moto e all’utilizzo che si fa della stessa, è necessario scegliere un determinato tipo di batteria, che sia in grado di poter fornire una buona stabilità dell’energia e di alimentare in maniera corretta la motocicletta. In base ai fattori sopraelencati, si potrà scegliere tra una vasta gamma di tipologie: