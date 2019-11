I 50 anni dell’asilo e le piccole scaramucce tra maggioranza e opposizione

A margine della presentazione della mostra fotografica ‘Le manine laboriose’ della fotografa Eleonora Federico, in occasione dei 50 anni della bella realtà dell’asilo nido Oreste e Piero Bossi, i membri della giunta di Cardano hanno provato a smorzare le polemiche con l’opposizione.

Il consigliere di Progetto Cardano Vincenzo Proto, in un’intervista sulla Prealpina, aveva criticato la maggioranza, rea di non aver invitato i consiglieri della minoranza. “Questa dovrebbe essere una festa di tutta Cardano, non di questo o di quel partito”, ha detto Proto proprio alla festa dell’asilo. “Oggi sono qui – continua – ma perché i miei figli sono stati tutti iscritti al Bossi. Sarebbe stata una bella occasione per festeggiare tutti, anche, per esempio, tutti i sindaci che hanno amministrato la città”. Alla mostra, degli ex primi cittadini, c’era solo Angelo Bellora.

La giunta di centrodestra invece era tutta presente. Ma gli esponenti, da Meri Suriano a Enrica Buccelloni, hanno voluto precisare che “l’invito era aperto a tutti. Non abbiamo mandato gli inviti ai consiglieri, di qualsiasi partito o lista; chiunque oggi era benvenuto”. “Da parte nostra – ha aggiunto Buccelloni – non volevamo escludere nessuno”.

La polemica, a dir la verità molto leggera, è rientrata. Proto ha chiosato che “l’asilo nido è una grande realtà di Cardano, e dovremmo celebrarlo tutti insieme”.

Nessuna parola, invece, sul delicato caso dei bambini ritirati dalla scuola, che comunque non riguarda l’amministrazione comunale trattandosi di un istituto privato.