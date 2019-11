Ad Arcisate torna la Magia di Natale

Ad Arcisate l’atmosfera del Natale comincia a diffondersi nell’aria il 24 novembre, quando il paese si trasforma per un giorno in un piccolo mondo fatato popolato da fantastici personaggi. Torna, come di consueto da qualche anno, “Magia di Natale”, l’atteso evento promosso da Assessorato alla cultura e Pro Loco, con il supporto di tante associazioni locali, che viene ormai annoverato tra le nostre più belle tradizioni.

La manifestazione avrà inizio con la camminata dei Babbi Natale, a cui sarà possibile partecipare a condizione di indossare il caratteristico, sgargiante costume di Santa Claus. La finalità è, come sempre, benefica, si camminerà insieme per una buona causa: donare un contributo alla missione di don Levi. In prossimità del Natale è importante ritrovare quella generosità che sa tradursi in un concreto atto di solidarietà.

Tra le note natalizie delle due bandelle di Arcisate e Brenno aprirà il tipico, tradizionale mercatino pronto ad offrire, sulle molteplici bancarelle, decorazioni, prodotti artigianali e prodotti gastronomici, spaziando tra le più disparate ed originali idee regalo.

Tante quindi le opportunità di acquisto, tra le quali, come suggerisce lo spirito natalizio, non mancheranno quelle a carattere solidale. Nel pomeriggio arriverà Babbo Natale in persona, accompagnato da un corteo di singolari personaggi e attenderà i suoi piccoli amici nella casa al centro del magico villaggio, per ricevere le loro letterine e scattare con chi lo desidera una simpatica foto ricordo.

Durante la giornata tanti allegri elfi saranno a disposizione per intrattenere i bimbi con spettacoli, animazioni, divertentissimi giochi e tanta magia.

La colonna sonora della giornata sarà affidata al quintetto vocale dei Safe & Sound, ai ragazzi dell’Istituto civico musicale di Arcisate e al Greensleeves Gospel Choir, per offrire ai visitatori esibizioni cariche di magnetiche suggestioni. Efficienti punti ristoro saranno attivi tutta la giornata per proporre piatti invitanti, dolci golosi e fumanti bevande.

Programma

Ore 9 Apertura delle iscrizioni alla camminata

Ore 10 Inaugurazione del mercatino

Ore 10:30 Partenza della camminata dei Babbi Natale

Ore 10:30 Sfilata delle bandelle di Arcisate e Brenno

Ore 11 Apertura del Villaggio di Natale con giochi e animazioni. Prenotazioni visita a Babbo Natale

Ore 12 Grande spettacolo degli elfi

Ore 13 Concerto Gospel Choir

Ore 14:15 Avvio laboratori – Arrivo di Babbo Natale in corteo e avvio delle visite presso la casa di Babbo Natale – Concerto Safe & Sound

Ore 15:15 Piano & Instruments for Xmas (Ist. Civico Musicale Arcisate)

Ore 16 Concerto Gospel Choir

Ore 16:30 spettacolo di magia

Ore 17 Spettacolo “Le evoluzioni degli elfi”

Ore 17:30 Accensione dell’albero di Natale e luminarie di Villa Teresa – Concerto Safe & Sound

Ore 19 Chiusura mercatino