Nuovo AGN Point a Besozzo

AGN ENERGIA, leader da 60 anni nel settore GPL per uso domestico, industriale e per autotrazione, è tra i leader del mercato italiano.

Oggi opera attivamente anche nel comparto delle energie alternative e rinnovabili, impegnandosi sempre più sul fronte della sostenibilità.

Anche a Besozzo e provincia AGN ENERGIA propone un’offerta energetica completa e conveniente ricca di promozioni su misura per le diverse esigenze.

Ti aspettiamo da A.G. Impianti, nel nuovo AGN POINT in via Milano 7/a a Besozzo per scoprire quanto è semplice risparmiare!

Con le soluzioni di AGNLuce e AGNGas puoi ottenere fino a 3 mesi di fornitura luce in omaggio (componente energia)!

AGN ENERGIA, presenta un’offerta completa nel settore energetico che comprende oltre il GPL – settore tradizionale di provenienza – i marchi AGNLuce – con una gamma di offerte per il settore dell’energia elettrica, AGNGas – per il settore del gas naturale/metano, AGNE² – per tutte le soluzioni di risparmio e efficienza energetica, AGNSolar – la sinergia perfetta tra luce e fotovoltaico e AGNe-DRIVE per la mobilità elettrica.

Scopri di più su www.agnenergia.com

AGN ENERGIA è presente su tutto il territorio nazionale ed è caratterizzato da una forte presenza locale per essere vicino ai propri clienti e rispondere meglio alle loro necessità nelle diverse aree e località.

Tradizione & Innovazione, la tradizione dei valori importanti e l’innovazione di soluzioni al passo con i tempi per migliorare la vita delle persone. Tutto questo fa di AGN ENERGIA una realtà sempre attenta all’innovazione, allo sviluppo sostenibile, ai valori concreti come la soddisfazione del cliente, l’efficienza e la qualità del servizio.

AGN ENERGIA è oggi una compagnia energetica moderna con un forte orientamento green, per questo motivo ha dato vita alla Città dell’Energia, un progetto digitale nato dalla volontà di trasferire, in modo semplice e con il linguaggio di oggi, la complessità del mondo energetico in chiave green.

Da qui, l’invito a tutti a prendere parte al progetto che ci vede in collaborazione con LifeGate TREES per il “Km Verde”: UNIAMO LE NOSTRE ENERGIE: PIANTIAMO UN ALBERO INSIEME?

Sul sito www.lacittadellenergia.com è possibile adottare gratuitamente un albero digitale che AGN ENERGIA trasformerà in alberi veri piantandoli nel Km Verde di LifeGate Trees lungo il Naviglio Grande di Milano.