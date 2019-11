Al Twiggy torna il karaoke di Ariele Frizzante. Domenica il blues Angelo Leadbelly Rossi

Al Twiggy torna il karaoke di Ariele Frizzante. L’appuntamento è per sabato sera quando nel locale si potranno cantare le canzoni più belle e più brutte della storia della musica a squarciagola e con una sola regola: divertirsi. Mattatore della serata è il grande Ariele Frizzante, accompagnato da Elton Novara mentre il pubblico non dovrà far altro che cantare.

Venerdì sera invece, ci sarà il dj set mentre domenica l’appuntamento è con Angelo Leadbelly Rossi, cantante e chitarrista considerato il maestro italiano del delta blues e della musica black delle origini. Per l’occasione sarà accompagnato dalla contrabbassista Silvia Preda. La serata è organizzata in collaborazione con Black&Blue.

Le serate sono ad ingresso libero e gratuito. Il Twiggy è in Via De Cristoforis, 5.