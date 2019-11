Al via il ciclo di incontri organizzato dalla Comunità pastorale

La Comunità Pastorale di Tradate, d’intesa con l’intero Decanato, ha organizzato un ciclo di incontri dal titolo: “Autorizzati a pensare … il mondo in cui viviamo”.

In questo tempo nel quale i cambiamenti si susseguono vorticosamente, annunciandosi ogni giorno novità di ogni tipo, l’esigenza di fermarsi a riflettere è una necessità: per non essere travolti, ma non solo.

Questo nuovo ciclo di incontri, che hanno il patrocinio del

Comune di Tradate, si terrà il mercoledì presso Villa Truffini in corso Bernacchi, alle ore 21.00 .

In ogni incontro vi saranno due relatori: un esperto della materia ed

un testimone della società civile.

Il primo incontro – il 13 novembre – vedrà la partecipazione di Simone Tosoni, professore associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; e di David Puente, esperto di comunicazione online, uno dei più famosi “debunker” italiani, cacciatore di “fake news”.