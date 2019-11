All’assessore Gri la Ciotola per la benemerenza dello sport

Ieri, lunedì 4 novembre al salone d’onore del CONI, alla presenza del presidente Giovanni Malagò e del presidente ACES EUROPE Gian Francesco Lupattelli, l’Assessore sestese allo Sport Nicolò Gri ha ricevuto la Ciotola per la benemerenza europea dello sport e della salute.

«Onorato ed emozionato nel ricevere questo importante premio per Sesto Calende.» – commenta Gri – «I ringraziamenti non possono che andare a tutti coloro che hanno creduto fin da subito, oltre quattro anni fa, a questo vincente progetto».

«L’anno del titolo si avvia ormai alla chiusura, ma quello che è stato mostrato nel 2019 sono solo le basi per un futuro che vuole vedere lo sport sestese sempre più alla portata di chiunque», continua l’Assessore concludendo, «raccolgo con entusiasmo questa eredità, lasciata dai Pazzi Visionari, di cui ho orgogliosamente fatto parte, per lavorare fin da subito per lo sport di domani, fatto di inclusione, salute e i veri valori della vita quotidiana come il rispetto e l’educazione».

Il prossimo appuntamento sarà a Bruxelles il 10 dicembre presso il Parlamento Europeo, dove verrà ritirata la bandiera simbolo della vittoria ottenuta dal nostro Team Insubrika lo scorso Swim City di Giugno, gara internazionale di nuoto riservata alle Capitali, Città e Comuni Europei dello Sport.