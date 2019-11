Anarchici in piazza dei Mercanti, arriva la polizia

Una cinquantina di aderenti al collettivo anarchico di Saronno si è dato appuntamento nel pomeriggio di sabato 9 novembre in piazza dei Mercanti per protestare contro la decisione dell’amministrazione di destinate l’area a parcheggio a pagamento.

Una manifestazione con tanto di musica e writers annunciata da settimane e organizzata dal Collettivo Adespota, che ha diffuso volantini in difesa di quella che gli anarchici (e tanti saronnesi) chiamano “piazza rossa”.

La manifestazione, non autorizzata è stata sorvegliata dalla polizia che ha sequestrato alcuni strumenti musicali. L’assembramento si è disperso attorno alle 19.30. In settimana si era anche registrato l’atto vandalico con cui ignoti, probabilmente riconducibili a membri del collettivo anarchico, hanno dipinto di bianco le strisce blu di piazza Mercanti, oltre all’inequivocabile scritta sulla casetta dell’acqua “Piazza Rossa non si vende”.