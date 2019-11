Ancora liti fra senzatetto alla sala d’aspetto dell’ospedale

Non voleva far entrare il più anziano, un uomo di cinquant’anni, anche lui senza un tetto dove stare in una fredda notte di pioggia.

Così è scaturita una lite che è degenerata, sempre alla sala d’attesa del pronto soccorso di Busto Arsizio, sempre con l’intervento dei carabinieri.

È stato così denunciato un uomo di 25 anni che all’arrivo dei militari del Norm è stato perquisito e gli sono state trovate addosso delle tenaglie che hanno ulteriormente aggravato la sua posizione per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Liti e malcostume sono al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio oramai un fatto all’ordine del giorno che allarma utenti e operatori sanitari: il 16 ottobre un ubriaco molesto è stato denunciato e qualche settimana fa alcuni senza fissa dimora avevano occupato le panchine della sala d’aspetto portandosi appresso sacchetti contenenti escrementi e bottiglie di birra: tre denunciati. E solo qualche giorno fa un altro intervento sempre dei carabinieri nel quale sono stati denunciati altri due senza tetto che hanno litigato per accaparrarsi un “posto letto“ sulle panchine del ps.