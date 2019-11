Andrea Meneghin sul palco di Glocal per raccontare l’Europeo 1999

La sua schiacciata contro la Russia è diventata l’icona principale del campionato europeo vinto dall’Italia in quel fenomenale 1999. Un anno in cui Andrea Meneghin ha davvero illuminato il cielo del basket continentale, prima vincendo lo scudetto della Stella con i Roosters e poi, appunto, trionfando in azzurro con la nazionale di Tanjevic.

L’ex campione della Pallacanestro Varese, oggi apprezzata “spalla tecnica” delle telecronache di Eurosport, sarà ospite speciale nella serata di sabato 9 novembre alle Ville Ponti in occasione della proiezione del docu-film che racconta la vittoria azzurra agli europei di Francia nel ventennale di quell’impresa. Con il popolare “Menego” saliranno sul palco i due autori del documentario, il giornalista di Sky Alessandro Mamoli e Simone Raso, fotografo e videomaker che da molti anni collabora con VareseNews.

Andrea Meneghin sarà chiamato a raccontare aneddoti, ricordi e sensazioni di quel campionato europeo, ma non sarà il solo: accanto a lui ci sarà anche Sandro Galleani, il celebre fisioterapista che per tanti anni ha collaborato con la Pallacanestro Varese (fin dai tempi della Ignis-Mobilgirgi) e con la Nazionale. Nel corso del talk show che accompagna la proiezione del docu-film interverrà inoltre Flavio Vanetti, giornalista varesino inviato al seguito degli Azzurri del c.t. Tanjevic per il Corriere della Sera. E non escludiamo qualche altra presenza a sorpresa.

COME FARE A PARTECIPARE

La serata (ore 21) si terrà nella “Sala Napoleonica” delle Ville Ponti di Varese ed è inserita nel programma del festival di giornalismo Glocal (QUI il sito completo) organizzato da VareseNews: l’ingresso è gratuito e aperto a tutti ma il consiglio è quello di prenotare il proprio posto in sala attraverso il sito Evenbrite, e cioé cliccando QUI.