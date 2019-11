Antonella Ruggiero e Dario Baldan Bembo regalano un doppio concerto a Malpensa

Due mini-concerti, offerti ai passeggeri in partenza ma anche a chi semplicemente “passava” da Malpensa.

Questa mattina la voce unica di Antonella Ruggiero ha scaldato i cuori dei passeggeri e delle persone che hanno potuto ascoltare dal vivo la sua performance con diversi brani da Bruno Lauzi, Fabrizio de Andrè, alla canzone della tradizione popolare milanese “Crapa Pelada”.

Non sono mancati i suoi cavalli di battaglia come “Solo tu”, “Vacanze Romane”, che le ha dato il successo coi Matia Bazar, per concludere con la celeberrima “Ti sento”.

A seguire in area imbarchi mentre i passeggeri attendevano di salire a bordo, Dario Baldan Bembo al pianoforte a coda Fazioli ha suonato una scaletta speciale dedicata all’aria e allo spazio, una selezione di brani con musicalità emozionante tratti da album tra i quali “Aria” il suo biglietto da visita, a “Migrazione”, passando da composizioni celeberrime quali “soleado” a “Più su” (voce e parole di Renato Zero).