Antonella Ruggiero regala un concerto a Milano Malpensa

A Malpensa arriva anche la voce di Antonella Ruggiero: è uno dei due appuntamenti della Milano Music Week 2019 dentro all’aeroporto.

Lo scalo di Milano Malpensa ha sempre ospitato un evento in occasione della rassegna, confermando in questo caso (come anche per Book City) il suo essere parte della città.

Due gli appuntamenti previsti in aeroporto martedì 19 novembre 2019, uno in area pubblica e per tutti, uno nella zona degli imbarchi, dunque accessibile a chi è in viaggio quel giorno.

L’appuntamento aperto a tutti è proprio quello con Antonella Ruggiero, che si esibirà alla food court nell’area check in, dalle 11.30 per circa un’ora. “Una voce, una fisarmonica” è il titolo del concerto, perché la voce dei Matia Bazar sarà accompagnata anche dalle note del fisarmonicista Renzo Ruggieri.

L’altro appuntamento sarà invece, come detto, riservato ai viaggiatori in partenza: Dario Baldan Bembo si esibirà nel concerto solista al pianoforte L’Aria e lo Spazio, al pianoforte Fazioli che si trova al gate B55-58, area imbarchi. Appuntamento in questo caso alle 13.15, per un’ora circa.