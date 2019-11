Con Autostrade e Polizia il casellante diventa attore per la guida sicura

Un casting tra un centinaio di colleghi e poi la selezione che li ha proiettati nel mondo del web e dei social: sono i tre casellanti protagonisti di altrettanti mini-film prodotti dalla società Autostrade per l’Italia assieme alla Polizia di Stato per la loro nuova campagna sulla sicurezza alla guida, in vista degli spostamenti delle festività ormai prossime. Gli studios non sono né a Hollywood né a Cinecittà ma al casello di Vergiate (Varese), sulla A8.

Al fianco di questi “attori per caso” ci sono un professionista vero, Alessandro Federico, e Vicky Piria, l’unica pilota italiana che corre nella “W Series”, la “Formula 1” dedicata alle donne: la nota influencer è da tempo impegnata su Instagram per promuovere la filosofia della guida corretta e della massima attenzione al volante.

L’uso del telefonino in auto, la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, il mancato uso delle cinture e del seggiolino per bambini sono i principali fattori di rischio che vengono raccontati con un linguaggio ispirato alla sit-com, tutto giocato sul filo dell’ironia.

Nei video di Autostrade e Polizia di Stato compare ad esempio il guidatore alticcio che viene redarguito dal casellante e poi si rende conto di aver caricato in auto un perfetto sconosciuto; oppure c’è l’appassionato di selfie al volante che durante un dialogo surreale con l’esattore scopre che la sua passione non solo è pericolosa mentre guida, ma addirittura provocherà un tremendo litigio con la sua fidanzata. Infine la terza pillola video è dedicata alla storia di una famiglia abituata a viaggiare senza cinture e senza usare i seggiolini per i bimbi.

L’uso del telefonino e il mancato uso delle cinture sono le due infrazioni più multate sulle nostre strade e costituiscono, assieme all’utilizzo di alcool e droghe, le principali cause di incidentalità. Per fortuna gli incidenti stradali con lesioni a persone hanno registrato un calo nel corso dell’ultimo anno: -1,4% di incidenti con vittime e -1,6% di incidenti con feriti.