AX Milano – Openjobmetis in diretta dal Forum di Assago

Squadre in campo dalle ore 17,30 al Mediolanum Forum di Assago, dove la Openjobmetis sfida nel derby numero 179 l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, reduce da un doppio successo in Eurolega. La gara è valida per la settima giornata di Serie A, attesi anche tanti tifosi da Varese. Seguite con noi la partita e intervenite scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesemilano su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI