Bagno incendiato all’Itis Newton

Nell’istituto tecnico Newton, in centro a Varese, si è verificato un episodio di vandalismo che ha scatenato il panico all’interno dell’infrastruttura.

Il bagno del piano inferiore dell’edificio, è stato incendiato dolosamente, probabilmente per fare una bravata, da qualche studente. Il bidello se ne è accorto e ha spento subito.

L’incendio fortunatamente non è divampato e, oltre al cattivo odore, non ha creato problemi: le lezioni sono, dopo l’intervallo, proseguite normalmente. Il colpevole non è ancora stato individuato, ma si spera con la collaborazione di tutti, di risalire in fretta all’arteficie.