Bancarelle, musica e un villaggio incantato: la Magia di Natale illumina Arcisate

Tutto pronto per la quinta edizione di “Magia di Natale ad Arcisate“, la manifestazione che anche quest’anno l’Amministrazione comunale e la Pro loco di Arcisate, in collaborazione con le associazioni del paese, offrono a grandi e piccini.

Domenica 24 novembre, a partire dalle 9.30 per l’intera giornata, la magica atmosfera natalizia avvolgerà il paese con luci, suoni, profumi e colori che regaleranno ai visitatori l’incanto di mille suggestioni.

Mentre gli espositori esibiranno, nel mercatino di via Roma e strade limitrofe, tante proposte regalo, prevalentemente a carattere artigianale, nel corso della mattinata partirà una camminata di beneficenza, aperta ad adulti e bambini.

Il programma della giornata regalerà, nel Villaggio di Babbo Natale, giochi e attrazioni straordinarie per i bimbi. Oltre al buon vecchio dalla barba bianca, con tanto di moglie, disponibile per una foto ricordo all’interno della sua casa, sarà possibile incontrare e farsi immortalare nel Villaggio di ghiaccio con una miriade di fantastici personaggi: il Grinch, la Regina dei ghiacci, un gruppo di simpatici orsi bianchi, tanti elfi burloni e delle graziose rennine.

Novità di quest’anno, nell’ambito dell’intrattenimento, sarà la presenza di Matteo Galbusera, divertente e talentuoso comico che si è esibito in 22 nazioni, lavorando anche con “Le cinque du soleil”, ed è conosciuto in Italia per la sua partecipazione a “Tù sì que vales”.

La novità musicale è rappresentata invece dal coro gospel varesino “Greensleeves Gospel Choir” diretto da Fausto Caravati, reduce dalla recente esibizione del 31 ottobre davanti a Papa Francesco, nella sala Nervi. La musica di questo gruppo è definita “composta, suonata e cantata col cuore”, cosa chiedere di meglio all’avvicinarsi del Natale?

E non mancheranno neppure le esibizioni dei Safe & Sound, straordinario quintetto vocale che da qualche anno accompagna questo evento e quelle dei ragazzi dell’Istituto civico musicale di Arcisate con il loro “Piano & instruments for Xmas”. A completare la colonna sonora della manifestazione, sarà la musica delle due bande locali.

Da non dimenticare i due punti ristoro che cercheranno di soddisfare i palati più esigenti con piatti tipici, dolci golosi e fumanti bevande.

Qui potete leggere e scaricare il programma completo