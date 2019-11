Banfi: “La sicurezza con l’amministrazione Fagioli è peggiorata”

Nota del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi in merito al sequestro di droga messo a segno dalla Polizia Locale di Saronno

Novità sul fronte lotta allo spaccio: mediante l’ausilio di un cane antidroga la polizia locale ha sequestrato quasi 200 grammi di stupefacenti.

Sembrano così lontani dicembre 2018 e aprile 2019 quando prima commentando il maxi sequestro di droga e poi dovendo discutere del bilancio dell’attività amministrativa 2018 la maggioranza commentava baldanzosa che la diminuzione degli stupefacenti sequestrati, giunta a poco meno di 50 grammi in un anno, fosse risultato e successo dell’azione del sindaco Fagioli.

Allora personalmente fornivo una rilettura differente in quanto guardando il boom delle sanzioni comminate dalla polizia locale con ogni probabilità si intravedeva come in realtà il sindaco Fagioli avesse semplicemente dato alla polizia un solo indirizzo: fare multe piuttosto che contrastare lo spaccio.

Era così scaturito un dibattito secondo il quale per la maggioranza tutte le sanzioni fossero comminate naturalmente per la “parola magica” sicurezza, però quella stradale.

Sarebbe così interessante conoscere il parere della maggioranza ora che, indirizzate alcune risorse verso un contrasto attivo allo spaccio utilizzando un’unità cinofila (3050€ per dieci uscite, determinazione 467 del 31 maggio 2019), si scopre che in una sola volta si è sequestrato quattro volte quello che veniva sequestrato in un anno.

Per la lega a cosa sarebbe dovuto il peggioramento della situazione?

Gli sforzi del sindaco Fagioli sul fronte sicurezza forse non hanno portato i risultati attesi dato questo peggioramento?

O magari a maggio la lega aveva semplicemente fornito scuse per nascondere problemi irrisolti o generati ex novo da lei stessa?

Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente di Saronno