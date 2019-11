Battaglia del San Martino, domenica le celebrazioni del 76esimo anniversario

Sono in programma per domenica 17 novembre le Celebrazioni della 76esimo anniversario della Battaglia del San Martino di Duno. Il ritrovo è per le 9 e 30 presso la Vetta del Monte, dove alle 9,45 si terrà la cerimonia dell’alzabandiera. Alle 10 si terrà la Santa Messa e, a seguire, la celebrazione civile dove interverranno Marco Dolce, sindaco di Duno e Francesco Paglia, sindaco di Cuveglio, Emanuele Antonelli, presidente della Provincia di Varese, Simone Eligio Castoldi, presidente Comunità Montana Valli del Verbano e Ester Maria De Tomasi, presidente di ANPI Provinciale Varese.

La commemorazione è a cura di Pier Antonio Ragozza , ricercatore storico. Alle 12 e 15 si terrà l’Ammainabandiera, il cerimoniere sarà Guido Calori. Sarà presente la Filarmonica di Besozzo.

Nel pomeriggio, alle 15 e 30, nel salone Giorgio Borgato di Duno si terrà l’incontro con lo storico Raphael Rues su “Il rastrellamento del San Martino nei documenti d’archivio tedeschi”, presentato da Giuseppe Armocida. All’incontro parteciperà anche Ester De Tomasi, presidente di Anpi Varese, Pier Maria Morresi, Presidente Centro per lo studio e le professioni delle professioni mediche e Marco Dolce, sindaco di Duno.