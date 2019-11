Black out in via Brennero a Varese, 186 famiglie al buio

I primi problemi all’erogazione di energia elettrica sono stati riscontrati nel primo pomeriggio di martedì 27 novembre ma il guasto è proseguito, tanto che alle 17.30 si contano ancora 186 case al buio.

Il black out ha interessato la zona di via Brennero e via Val di Non a Valle Olona, il guasto è stato preso in carico dai tecnici di Enel. Si attende il ripristino della situazione.