Bullismo e cyberbullismo: mattinata con gli studenti al teatro Giuditta Pasta

Il bullismo è un fenomeno che da sempre minaccia la fase adolescenziale di ragazzi e ragazze: la diffusione di Internet ne ha moltiplicato la complessità e i potenziali rischi, costituendo nuove forme riassumibili nel termine “cyberbullismo”.

Due temi sempre attuali e che saranno oggetto di discussione e approfondimento nella mattinata di mercoledì 27 novembre al teatro Giuditta Pasta, su proposta dall’assessorato alla Cultura di Saronno guidato da Maria Assunta Miglino, in collaborazione con alcuni Istituti Superiori di Saronno.

Alle ore 9, gli studenti delle scuole Itis Riva, Itc Zappa e Ial affronteranno infatti i due fenomeni sociali insieme al capitano del Comando dei Carabinieri di Saronno, Pietro Francesco Larghezza: «Saranno proposti anche casi concreti, in modo che i ragazzi sappiano come comportarsi», ha spiegato l’assessore Miglino. Altre scuole superiori hanno manifestato la volontà di aderire all’iniziativa: saranno quindi definiti altri incontri per permettere la partecipazione di tutti i plessi scolastici interessati.