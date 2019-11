Caja dispiaciuto: “Reggio più brava nei momenti chiave”

CAJA 1 – Complimenti a Reggio per la vittoria in una partita abbastanza equilibrata. Loro hanno avuto alcune giocate più decisive delle nostre in alcuni dei momenti cruciali della partita e il fatto di giocare in casa li ha aiutati.

CAJA 2 – Resta un po’ di rammarico per l’andamento della gara, però dobbiamo prendere atto della realtà del campo: oggi ci ha detto che non siamo ancora pronti per vincere certe partite di un certo livello. In trasferta non possiamo permetterci che alcuni giocatori siano evanescenti. Non so quando e non so come cresceremo, ma intanto continuiamo a lavorare.

BUSCAGLIA 1 – Abbiamo disputato una partita in crescendo: nel primo tempo siamo stati attenti e presenti su quello che dovevamo fare però abbiamo subito qualche tiro quando loro hanno girato bene la palla. Nella ripresa abbiamo innalzato la solidità, abbiamo subito pochi punti e siamo stati più presenti a rimbalzo, faticando per cercare di togliere canestri a Varese. In attacco ci siamo mossi abbastanza bene soprattutto quando abbiamo mosso la palla.

BUSCAGLIA 2 – Nel complesso c’è stata presenza da parte di tutti: c’è chi ha lavorato bene a rimbalzo, chi ha difeso con attenzione: è una vittoria importante per la qualità e la solidità di Varese, una squadra cui vanno i complimenti per il modo che ha di stare in campo.