Campione d’Italia: il varesino Alfieri incontra l’ambasciatrice svizzera

Il senatore varesino Alessandro Alfieri, in qualità di capogruppo Pd nella Commissione esteri del Senato, ha incontrato oggi a Roma l’Ambasciatrice della Confederazione elvetica in Italia, Rita Adam, per discutere affrontare temi salienti del rapporto tra Italia e Confederazione elvetica e per fare il punto sulla situazione dell’enclave di Campione d’Italia.

«E’ stato un incontro cordiale che ha permesso di approfondire i tanti temi che coinvolgono i nostri due Paesi – dice Alfieri – A cominciare da Campione d’Italia su cui abbiamo condiviso la necessità di costituire in tempi rapidi un tavolo bilaterale ad hoc per affrontare tutti i temi aperti che rischiano di incidere sulla vita dei cittadini di Campione».

Con l’ambasciatrice elvetica sono stati affrontati anche la questione dei pagamenti arretrati e dello sblocco dell’ultima parte dei ristorni ai Comuni di frontiera, e si è aparlato anche di lavoratori frontalieri e di mobilità: «Temi – conclude Alfieri – temi che saranno oggetto di ulteriori e specifici incontri».