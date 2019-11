A Caronno Pertusella i consigli alle neo mamme che rientrano al lavoro

Tornare al lavoro dopo la maternità: una sfida molto più complicata di quanto possa apparire e che accomuna tutte le mamme.

Il rientro al lavoro è sicuramente un momento provante e non facile da affrontare, motivo per il quale il Centro Materno Infantile “Cicogna Center” di Caronno Pertusella organizza, per giovedì 5 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30, un incontro a tema in compagnia di una psicologa, la dottoressa Martina Larini.

Un momento di confronto sulle emozioni e i timori che possono accompagnare le neo mamme che tornano ai ritmi e alle vicissitudini della vita lavorativa, e alcuni consigli per affrontare al meglio il rientro sul posto di lavoro. L’incontro si terrà presso la sede del “Cicogna Center”, in via Lecco 15 a Caronno Pertusella. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria e un contributo di 15 euro. Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 333 914 52 83.