Caronno Pertusella, una domenica di divertimento e solidarietà per i bambini ricoverati in pediatria

Un pomeriggio solidale, tra un gioco-merenda all’insegna del divertimento per tutti i più piccoli e un aperitivo per gli adulti, per aiutare i bambini ricoverati in pediatria: è l’iniziativa benefica dell’associazione di Cesate “Eroi nel quotidiano” in programma domenica 1 dicembre presso il locale “Rush, Coffee-Wine-Baby Party”, in via Bergamo 605 a Caronno Pertusella.

Dalle 16 fino alle 21, si svolgerà il gioco-merenda per tutti i bambini al costo di 8 euro, mentre per gli adulti ci sarà la possibilità di una semplice merenda al prezzo di 5 euro o di un aperitivo, al costo di 8 euro.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di giochi e materiale didattico da donare ai bambini curati in pediatria. E’ consigliabile prenotare per partecipare all’evento, telefonando ai numeri 351 919 6724, 393 117 5660 e 02 45 073642.