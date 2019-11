Caronno Pertusella: festa dell’albero con i piccoli della scuola sant’Alessandro

Caronno Pertusella si unisce alle celebrazioni della “Giornata nazionale degli alberi”, che dal 2013 ricorre ogni anno, il giorno 21 novembre, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo del nostro territorio.

Tre classi, due seconde e una terza della scuola primaria Sant’Alessandro, per un totale di circa 60 bambini, hanno partecipato alla messa a dimora di sei alberi, quattro tigli selvatici e due ciliegi della specie Prunus avium, forniti dal vivaio “Il Grappolo”. L’iniziativa rientra nel programma delle attività di educazione ambientale organizzate e promosse annualmente dalla Cooperativa Sociale Koinè e che coinvolge diverse scuole dei comuni del Parco Lura.

La sua realizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, nell’ambito delle azioni di riqualificazione del verde attuate dal Comune per il Patto dei Sindaci, tra le quali l’imboschimento di cinque aree urbane e l’aumento della dotazione ecologica e naturale, come ha sottolineato l’assessore all’ambiente e all’urbanistica Walter Milanesi, presente per l’occasione; tra le azioni approvate dal Comune, vi è anche la gestione e la manutenzione dei sei nuovi alberi nati grazie ai piccoli studenti. La piantumazione è avvenuta nel nuovo frutteto comunale di via Sant’Alessandro, con l’ausilio della Protezione Civile locale e con il grande entusiasmo dei bambini della scolaresca, che hanno così potuto apprendere le procedure necessarie per la nascita e lo sviluppo di una pianta, coronando un percorso relativo all’importanza della biodiversità svolto in classe, ed educandosi al rispetto e al legame con l’ambiente naturale.