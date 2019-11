A Caronno Pertusella tiene banco la manutenzione del palazzetto dello sport

E’ terminato alle ore 23 di giovedì 28 novembre il Consiglio Comunale di Caronno Pertusella. Tanti i punti all’ordine del giorno, partendo dall’assestamento del bilancio finanziario del triennio 2019-2021 e proseguendo con l’adeguamento delle partecipazioni al bilancio comunale delle società C.M.P., Caronno Pertusella Metano, e Omnia Sport, per concludere con la ratifica di una piccola variazione del bilancio 2019-2021, legata allo stanziamento di 3200 euro destinati alle iniziative culturali del Comune, e la comunicazione di un esiguo prelievo al fondo di riserva e la conseguente variazione di cassa.

Tra gli argomenti maggiormente discussi, ha tenuto banco il primo punto affrontato dal consiglio, relativo all’ultimo provvedimento di assestamento dell’anno per il bilancio finanziario 2019-2021. Entrate e uscite economiche previste si eguagliano e a tal proposito la minoranza, nella fattispecie il consigliere Peri (Lista Civica Incontro), ha sottolineato aspetti positivi e negativi. L’impegno maggiore per l’amministrazione comunale a livello economico, per il triennio 2019-2021, consiste nel coprire subito e interamente le spese del bando triennale per la manutenzione straordinaria del verde a cui il Comune sta lavorando, e che inficia direttamente sul bilancio dell’anno 2019, pur trattandosi di una spesa da spalmare tecnicamente su tre annualità. Il consigliere Peri ha fatto notare come le spese per il bando triennale di assestamento del verde siano in realtà coperte e fattibili per via dei mancati impegni economici legati alla sistemazione stradale, nonché il rifacimento di alcuni marciapiedi, un progetto per l’anno 2019 non realizzato, così come quello inerente alla realizzazione della casetta dell’acqua di Bariola, ancora in fase di stallo.

Ma a tenere banco è stata soprattutto la tanto discussa situazione riguardante la manutenzione del palazzetto dello sport, struttura scadente per vari aspetti, dalle condizioni precarie del suolo stradale di ingresso del palazzetto, passando per gli spogliatoi fatiscenti fino alla situazione critica del tetto della struttura, da cui continua a cadere acqua, costituendo grossi disagi per le associazioni sportive caronnesi: le mancate spese destinate alla sistemazione del palazzetto sono un motivo “non felice” di risparmio per le casse del Comune, le cui responsabilità in merito si intrecciano con quelle dell’ente incaricato di approvare i progetti, relativo nel caso specifico al rifacimento del tetto del palazzetto, la Centrale Unica di Competenza (Cuc). La minoranza ha chiesto spiegazioni sull’operato dell’Ufficio Lavori Pubblici, presieduto dall’assessore Turconi e che mantiene i rapporti con la Cuc: «L’Ufficio Lavori Pubblici sta attraversando un momento di difficoltà per carenza di organico. I tempi del bando di gara della Cuc per la manutenzione del palazzetto sono incompatibili, una volta approvato il progetto tutto ciò che accade intorno esula dall’operato dell’ufficio, i tempi tecnici purtroppo non dipendono da noi», ha così risposto in merito l’assessore Turconi.

Il consiglio ha mostrato di condividere comunque una linea di pensiero comune sul fatto che la mancata definizione dei tempi tecnici della Cuc per l’approvazione del progetto rimanga il motivo principale dei disagi che si stanno verificando presso il palazzetto, anche se «intanto a pagare sono e continuano ad essere i cittadini», ha concluso il consigliere Peri. Significativo anche l’intervento del consigliere della minoranza Variato (Lega): «La Cuc è un ente pubblico e abbiamo tutti gli strumenti per agire, dobbiamo far emergere i problemi e rivolgerci a chi di dovere proponendo soluzioni concrete, senza dipendere da altri enti». A fronte di questa situazione complessiva, sono stati 4 i voti contrari alla voce assestamento del bilancio per il triennio 2019-2021, a fronte degli 11 voti favorevoli che ne hanno garantito l’approvazione.

Unanimità di voto, invece, per quanto concerne gli altri aspetti trattati dal consiglio, tra cui la delega alla società sportiva dilettantistica Omnia Sport, che rimane completamente in mano al Comune di Caronno Pertusella, della gestione delle strutture sportive comunali e il bando di alienazione e cessione del 49% delle quote della società Caronno Pertusella Metano, la cui maggioranza delle azioni rimarrà comunque in mano al Comune: il consiglio ha espresso tutta la volontà di porre grande attenzione sia all’aspetto economico della cessione, sia al progetto che verrà presentato dalle eventuali società che aderiranno al bando.