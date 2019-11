“Carta, forbice, sasso”: da Punto sull’Arte le opere di Valeria Vaccaro

La Galleria PUNTO SULL’ARTE presenta “CARTA, FORBICE, SASSO”, mostra personale della scultrice del marmo torinese Valeria Vaccaro.

Sabato 23 novembre dalle 18 alle 21 inaugurerà la mostra. L’artista, una giovane scultrice del marmo, sarà presente in occasione del vernissage. Valeria Vaccaro scolpisce oggetti d’uso quotidiano, oggetti destinati alla logistica, ai quali nessuno presta molta attenzione: dai pallet, ai coperchi, fino alle casse da imballaggio. Apparentemente sembrano non avere nulla di particolare, semplici pezzi di legno assemblati tra di loro, ma non appena ci si avvicina e li si guarda attentamente ci si accorge di un luccichio particolare, e al tatto sono freddi, glaciali: sono tutti realizzati in maniera impeccabile in marmo bianco di Carrara.

Il materiale della scultura per eccellenza diviene simbolo della società in cui viviamo giocando sull’ambiguità della percezione sensoriale, creando riflessioni sulla funzione stessa della scultura e sulle ovvietà. Queste allusioni divengono ancora più evidenti quando si sopraggiunge alla piccola saletta al piano terra e ci si imbatte nell’installazione di una tipica cameretta infantile ricostruita magistralmente: vecchi giocattoli, un triciclo, un lettino da bambino con le sponde, fino a un armadio a grandezza naturale. Se a un primo sguardo può apparire essere una giocosa ricostruzione di un ambiente infantile, si rivela dopo una più accurata analisi, il monumento a un tempo passato che non tornerà più indietro.

Durante il periodo della mostra, la Galleria resterà aperta, in aggiunta ai consueti orari, tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19, compresa domenica 22 dicembre, ultimo giorno di apertura per l’anno 2019.

Annalù, Giorgio Laveri, Jernej Forbici, Matteo Massagrande, Brian Keith Stephens sono solo alcuni degli artisti che potrete scoprire al piano superiore della Galleria dove verrà esposta una selezione di opere realizzate dagli artisti italiani e internazionali con cui PUNTO SULL’ARTE collabora. Tra le new entry compare Marta Mezynska, italiana d’adozione ma polacca d’origine, trae ispirazione dal paesaggio urbano che la circonda per realizzare coloratissimi dipinti.

In occasione del periodo natalizio, come ormai da tradizione negli ultimi anni, sarà presentata una collezione di articoli firmati da alcuni degli artisti della Galleria. Candele, foulard e shopper realizzati appositamente per tutti coloro che non vogliono rinunciare ad avere, quotidianamente con sé, oggetti d’arte unici e originali.

La Galleria rimarrà chiusa per festività dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020.

Durante il periodo di chiusura natalizia sarà possibile visitare la Galleria unicamente su appuntamento, previa telefonata al numero +39 366 2640256.

Per informazioni:

Mail: info@puntosullarte.it

Sito internet: www.puntosullarte.it

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte

Galleria PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

0332 320990

Orari di apertura:

Martedì-Sabato: h 10-13 | h 15-19

Domenica: h 15-19